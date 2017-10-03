FETÖ'den yargılanan Albay Yılmaz'ın tutuklanma talebine ret

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, eski İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz\'ın, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanmasına başlandı. Yılmaz, \"Bugüne kadar kimsenin adamı olmadım. Eli kanlı FETÖ örgütü ile hiçbir bağım yoktur\" dedi. Mahkeme, savcının sanığın tutuklanması talebini reddetti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra \'Kamu görevlisinin, görevini yerine getirmemesi\' ve \'Suçu bildirmeme\' suçlarından görevden alınıp ihraç edilen, ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp 2 ay sonra tahliye edilen eski İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz hakkında, \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

\'FETÖ İLE HİÇBİR BAĞIM YOKTUR\'

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada savunmasını yapan Yılmaz, suçlamaları reddederek, \"Hakkımda MİT ve emniyet tarafından yapılan araştırmalarda bu örgüte üye olmadığım ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar kimsenin adamı olmadım. Eli kanlı FETÖ örgütü ile hiçbir bağım yoktur\" dedi.

Türker Yılmaz, darbe gecesi suskun kaldığı, darbe girişimiyle ilgili mesaj ve talimatlar konusunda Vali Aydın Baruş\'a ayrıntılı ve net bilgi vermediği ile ilgili suçlamalara şöyle cevap verdi:

\"Vali Bey beni aradığında yaşanan olaylarla alakalı bilgim yoktu. Televizyonda film izliyordum. Daha sonra büyük şehirlerde askerin sokağa çıktığını öğrendim. Konuyla alakalı çeşitli görüşmeler yaparak az bir bilgi edindim. İkinci telefon görüşmesinde ise bu öğrendiklerimi aktardım. Ancak neler olduğunu tam olarak anlayamadığımdan ne kadar şey biliyorsam onun bilgisini verdim. Ben tereddütlü konuşmadım. Eksik bildiğim şeylerle ilgili kesin konuşmak yerine böyle yaptım.\"

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın, üzerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimali, kaçma, saklanma ve delilleri karartma şüphesi nedeniyle tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti tutukluluk talebini reddederek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede Yılmaz\'ın, darbe gecesi saat 22.30 sıralarında sıkıyönetim mesajını aldığı, ancak bunu Vali ve Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bildirmediği, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski 2\'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer ile darbeye ilişkin telefon görüşmelerinin içeriğini de bildirmediği belirtildi. Yılmaz\'ın, darbe gecesi suskun kaldığı, darbe girişimiyle ilgili mesaj ve talimatlar konusunda ayrıntılı ve net bilgi vermediği, böylece şehirde güvenlik önlemlerinin zamanında alınmasına ve emniyet ile jandarma arasında işbirliği yapılmasına engel olduğu, idari ve adli yönden önlem alınmasını geciktirdiği, bu yönü ile FETÖ/PDY örgütü ile amaç ve menfaat birlikteliği şeklinde değerlendirilecek davranışlar sergilediği belirtildi. Yılmaz\'ın ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı\'nın, darbe girişiminin engellenmesi amacıyla Ankara\'ya takviye birlik gönderilmesi talebini de geri çevirdiği ve verilen emri uygulamadığı iddia edildi.



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