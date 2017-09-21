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15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'den tutuklu eski emniyet müdürü tahliye edildi

Metin Seyfi Sazak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

21 Eylül 2017 13:45

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

2010- 2014 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapan Sazak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı.

Sazak hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Sazak ve avukatı katıldı. Duruşmada, tanıklar otel işletmecisi A.İ., H.A. ve A.A. ifade verdi.

Mahkeme heyeti, tüm delilerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak Sazak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Başsavcılık karara itiraz etti

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde Sazak'ın, mevcut deliller ve soruşturmanın mahiyeti bakımından tutuklu yargılanması istendi.

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