'FETÖ'den tutuklananların sayısı 34 bin 259'a yükseldi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 34 bin 259'a yükseldiğini duyurdu. Bozdağ, 28 Eylül'de yaptığı açıklamada tutuklu sayısını 32 bin olarak açıklamıştı.

Ankara'da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Bozdağ, yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

2 Anayasa Mahkemesi üyesi, 141 Yargıtay üyesi, 48 Danıştay üyesi, 5 HSYK üyesi hakkında soruşturma izni verildi. AYM, Yargıtay, Danıştay ve HSYK üyesi de dahil toplam 3 bin 690 hâkim ve savcı için soruşturma izni çıkarıldı.

Adli ve idari yargıda görevli 2 bin 194 hâkim ve savcı, Yargıtay’da görevli 102, Danıştay’da görevli 41, AYM’de görevli 2, HSYK’da görevli 5 üye tutuklandı.

163 general, 6 bin 269 albay ve alt rütbeler (askeri öğrenci ve er dahil), 7 bin 140 emniyet mensubu, 19 vali, 76 vali yardımcısı, 58 kaymakam ve 18 bin 190 memur, sivil olmak üzere; toplam 34 bin 259 şüpheli tutuklandı.

77 bin 545 şüpheli hakkında işlem yapıldı.