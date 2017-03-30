'FETÖ'den tutuklanan Uğur Soğutma'nın sahiplerine tahliye

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan 'FETÖ' operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Uğur Derin Dondurucu'nun sahipleri Takmaklı kardeşler serbest bırakıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 'FETÖ' ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Nazilli’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sahipleri Ali Takmaklı ve Mehmet Takmaklı tahliye edildi.

Ali ve Mehmet Takmaklı kardeşler, darbe girişiminden bir hafta kadar tutuklanmıştı. Uğur Soğutma'nın kurucularından ve eski ortağı Ünal Takmaklı ise geçtiğimiz kasım ayı sonunda, tutuklu bulunduğu cezaevinde, kalp krizi sonrası yaşamını yitirmişti.