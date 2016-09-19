'FETÖ'den tutuklanan işadamı: Darbeyi Gülen'in ağzından duydum

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Turgutlu'da tutuklanan iş adamı Mustafa Said Türk, mahkemedeki ifadesinde, 10 yıldır ABD'de yaşayan oğlu Cemal Türk'ün örgütün elebaşı Fetullah Gülen'den özel ders aldığını, aynı zamanda örgütün 'hava kuvvetleri imamı' olduğu bildirilen Adil Öksüz'ün kayınbiraderi olduğunu söyledi. Türk, "Darbe girişimi tiyatro değildir. Irmak TV'de Fetullah Gülen'in ağzından duydum" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Türk, 1 Eylül'de çıkarıldığı Turgutlu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadesinde, 4 oğlunun bulunduğunu belirterek, çocuklarından endüstri mühendisi Mehmet Türk'ünİstanbul'da ticaretle uğraştığını, bir oğlunun Turgutlu'da kendisine tarım işlerinde yardım ettiğini, ikisinin ise yurt dışında olduğunu savundu.

"Oğlum 15 Temmuz gecesi yurt dışına gitti"

Oğullarından öğretmen olan Cemal Türk ve eşinin daha önce Gülen'in okullarında çalıştığını, 10 yıldır da ABD'de yaşadıklarını aktaran Mustafa Said Türk, profesör doktor olan oğlu Süleyman Türk'ün ise FETÖ ile bağlantısının bulunduğunu, 15 Temmuz gecesi ailesiyle yurt dışına gittiğini öğrendiğini anlattı.

"Gülen'den özel ders aldı"

Fetullah Gülen'in ablasının kızının, oğlu Mehmet Türk'le evli olduğunu ve akrabalıklarının bulunduğunu belirten Türk, İstanbul'daki oğlunun nikahına Gülen'in katıldığını, burada birlikte fotoğraf çektirdiklerini aktararak, yöneltilen sorulara şu cevapları verdi:

"Oğlum Mehmet'in eşine Bahdenur diyoruz, Gülen'in ablasının adı Nurhayat diye biliyoruz ancak gerçek isimlerini bilmiyorum. Cemal (oğlu), Fetullah Gülen'in ilahiyat talebesidir, Gülen'den özel ders almıştır. Sakarya Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Adil Öksüz, Cemal'in kayınbiraderidir.

Süleyman Sargın bir gün beni İstanbul'a davet etti, Irmak TV'de bir programa katıldım, hatıralarımı anlattım. Nurettin Veren televizyonlarda oğlum Cemal'in mollaların başı olduğunu, Gülen hakkında her türlü beyanda bulunabileceklerini söylüyor, iftira ediyor."

"Gülen'in ağzından duydum"

"Darbeyi yapanların Allah belasını versin, yapanların da yaptıranların da belasını versin." diyen Türk, "Darbe girişimi tiyatro değildir, onu da televizyonda duydum, Irmak TV'de duydum, Fetullah Gülen'in Irmak TV’de ağzından duydum." ifadesini kullandı.

"Örgütle bir bağım yok"

Zaman gazetesine, Sızıntı ve Aksiyon dergilerine kapanıncaya kadar aboneliğinin sürdüğünü, kayyum atanmadan önce Bank Asya'da hesabının bulunduğunu dile getiren Mustafa Said Türk, örgütle bağının bulunmadığını öne sürdü.

"Çocuklarım bırakmış olabilirim"

Türk, evinde ele geçirilen Fetullah Gülen'in kasetleriyle ilgili ise bunlardan haberinin olmadığını, kasetçalarının bulunmadığını iddia ederek, çocuklarının eve bırakmış olabileceğini anlattı.

Ne olmuştu?

Darbe girişimi sonrası Turgutlu Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Mustafa Said Türk ile Fatih Alakuş, Mehmet Gümüş, Fatih Hızal, Haluk Acar, Ali Saçalan, Necmi Doğramacı ve Ziya Çakar gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi. Mustafa Said Türk'ün Fetullah Gülen'in yeğeniyle evli olan oğlu Mehmet Türk de önceki gün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Fransa'ya gitmek isterken yakalanmış ve Turgutlu'ya getirilmişti.