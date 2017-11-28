FETÖ’den tuttuklu öğrenci tahliye edildi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Dokuz Eylül Üniversitesi\'ndeki (DEÜ) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan üniversite öğrencisi E.H., 8 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FE TÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında polis, geçen yıl ekim ayında Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki akademisyen, çalışan ve öğrencilere yönelik operasyon düzenledi. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock da kullandığı belirlenen öğrenci E.H. tutuklandı, hakkında \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan dava açıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık E.H. ve avukatı katıldı. Savcı, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'tan 6 bin 267 kez bağlantı kurduğunu, kapatılan Bank Asya\'da hesabının bulunduğunu, FETÖ ile bağlantılı olan bir dernekten burs aldığını ve adresinde yapılan aramada ele geçirilen hafıza kartında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in fotoğrafları ve sohbet videolarının bulunduğunu belirterek, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcının mütalaasından sonra savunma yapan sanık E.H., \"Hiçbir şekilde örgütle bağlantım olmadı. Vatan ve milletine bağlı biriyim. ByLock\'u indirmedim, kullanmadım. Yazışmalar bana ait değildir. Suçsuzum. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum. Öğrencilik hayatımı devam ettirmek istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 8 yıl hapis cezası verip, yurt dışı çıkış yasağı koyarak tahliye etti.