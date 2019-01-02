'FETÖ'den hapis cezası alan Hüseyin Çapkın, 17 Aralık davasında tanıklık yaptı

'FETÖ'nün 'mülkiye' yapılanmasına yönelik davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fethullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 5'i firari 67 sanığın yargılandığı davada, 'tanık' sıfatıyla dinlendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bir önceki celse "tanık" sıfatıyla çağrılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın dinlenildi. Çapkın, sanıklardan bir kısmını tanıdığı belirterek, 17 Aralık tarihinde İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yaptığını ancak sanık olan ve o dönem şube müdürü görevinde bulunanların kendisine operasyonla ilgili bilgi vermediği savundu. Tanık Çapkın, 17 Aralık operasyonunun, direkt hükümeti devirmeye yönelik bir eylem olduğunu söyledi.

Tanık Çapkın ifade verme işleminin ardından sanıklar ve avukatların sorularını yanıtladı.

Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü sanık Nazmi Ardıç'ın, ''İfadenizde operasyondan bilginiz olmadığını söylediniz. Bilginiz olsaydı ne yapardınız?'' sorusuna tanık Çapkın, ''Sizi görevden alırdım çünkü hükümete yönelik planlı bir operasyondu'' yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.