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'FETÖ'den gözaltına alınmıştı; Başbakanlık Yüksek Müşaviri Birol Erdem adliyeye sevk edildi

Erdem, geçen sene "FETÖ" soruşturmaları çerçevesinde tanık olarak ifade vermişti

14 Haziran 2017 16:31

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında 3 Haziran'da gözaltına alınan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Başbakanlık Yüksek Müşaviri Birol Erdem, adliyeye sevk edildi. 

CNN Türk'te yer alan habere göre; Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem, "FETÖ'ye üye olmak" suçlaması ile gözaltına alınmıştı. 

Birol Erdem geçen sene "FETÖ" soruşturmaları çerçevesinde tanık olarak ifade vermişti. Söz konusu ifade, Birol Erdem'in isminin çok sayıda "FETÖ" sanığı tarafından zikredilmesi nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

 

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