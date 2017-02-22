'FETÖ'den gözaltına alınan ünlü iş adamı serbest bırakıldı

İzmir'de yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Küçükbay Şirketler Grubu'nun eski ortağı ve eski Genel Müdürü Halil Küçükbay, yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakıldı. Halil Küçükbay’ın abisi, 'Orkide Yağları'nın eski sahibi Ahmet Küçükbay ‘FETÖ’ ile bağlantılı kuruluşlara maddi destek sağladığı iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

İzmir'da FETÖ/PDY soruişturma kapsamında gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda ve FETÖ ile bağlantılı kuruluşlara maddi destek sağladığı gerekçesiyle, TMSF'ye devredilen Küçükbay Şirketler Grubu'nun eski ortağı ve eski Genel Müdürü Halil Küçükbay dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Halil Küçükbay'ın ifadesi avukatı Ercan Demir eşliğinde olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur tarafından alındı.

Savcı Dur, Küçükbay'ı verdiği 4 sayfalık ifadenin ardından adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Küçükbay'ı yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.