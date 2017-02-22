T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'FETÖ'den gözaltına alınan ünlü iş adamı serbest bırakıldı

Orkide Yağları'nın eski sahibi Ahmet Küçükbay'ın kardeşi, Küçükbay Şirketler Grubu'nun eski ortağı Halil Küçükbay, serbest bırakıldı

22 Şubat 2017 23:22

İzmir'de yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Küçükbay Şirketler Grubu'nun eski ortağı ve eski Genel Müdürü Halil Küçükbay, yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakıldı. Halil Küçükbay’ın abisi, 'Orkide Yağları'nın eski sahibi Ahmet Küçükbay ‘FETÖ’ ile bağlantılı kuruluşlara maddi destek sağladığı iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

İzmir'da FETÖ/PDY soruişturma kapsamında gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda ve FETÖ ile bağlantılı kuruluşlara maddi destek sağladığı gerekçesiyle, TMSF'ye devredilen Küçükbay Şirketler Grubu'nun eski ortağı ve eski Genel Müdürü Halil Küçükbay dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Halil Küçükbay'ın ifadesi avukatı Ercan Demir eşliğinde olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur tarafından alındı.

Savcı Dur, Küçükbay'ı verdiği 4 sayfalık ifadenin ardından adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Küçükbay'ı yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı. 

 

ETİKETLER

halil küçükbayahmet küçükbatorkide yağküçükbay şirketler grubu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24