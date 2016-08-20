FETÖ'den gözaltına alınan üç iş adamı serbest bırakıldı

Gülen Cemaati mensuplarının mali yapılanmasına yönelik İstanbul'da düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alınan TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, ile Aydınlı Grup Onursal Başkanı Mustafa Şevki Kavurmacı emniyetteki sorgulamalarının ardından serbest bırakıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Çıkrıkçıoğlu, dün sabah 07:30 sıralarında evine polis memurlarının geldiğini belirterek "Beni daha önce TUSKON'un Disiplin Kurulu'na yazmışlar. Ancak ben daha sonra oradan ayrıldı. Ayrıldığıma dair yazı da ulaştı bana.

Ancak ismim silinmemiş. İsmim kayıtlarda göründüğü için, Emniyet de usul gereği sordu. Gayet nazik bir yaklaşımları oldu. Dün saat 17:00 gibi ifadem alınmaya başladı. Emniyet'teki işlemlerim dün akşam23:00 gibi bitti. Daha sonra Emniyet'ten ayrıldı. Hakkımda takipsizlik kararı verildi. Tutuksuz yargılanma gibi bir durumum da olmayacak" dedi.

Çıkrıkçıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkan ve bunu yurtdışında yabancı iş insanlarına anlatan ilk kişilerden biri olduğunu kaydetti.



TİM Başkanvekili olarak görev yapıyor



Mustafa Çıkrıkçıoğlu, aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili. Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Çıkrıkçıoğlu'nun sahibi olduğu şirket, sektörün önde gelen firmalarından biri. Metalsac AŞ. 40 yılı aşkın bir süreden beri faaliyet gösteriyor.

Kayserili iş adamı Çıkrıkçıoğlu'nun adını taşıyan bir meslek yüksekokulu Erciyes Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Yeni Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yaşar Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Aydın ile Aydan Aydın, Zehra Aydın ve Oksana Aydın'ın sorgularının serbest bırakılan diğer isimler oldu