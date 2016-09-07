'FETÖ'den gözaltına alınan Metropol Araştırma'nın sahibi serbest bırakıldı

MetroPoll Araştırma şirketinin sahibi Prof. Dr. Özer Sencar’ın, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sencar, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Sencar'ın gözaltına alınması @ozersencar1 adlı kişisel Twitter hesabından duyrulmuştu.

Özer Sencar'ın Twitter hesabından da şu bilgi paylaşıldı:

''Bu bilgiyi onun adına kamuoyuna saygıyla iletiyoruz. Özer Sencar bugün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkındaki bir iddia nedeniyle yapılan arama sonrasında gözaltına alınmıştır.''

Medyascope'nin haberine göre, Özer Sencar adına oğlu Hüsrev Taha Sencar konuyla ilgili açıklamada bulundu.

“Özer Sencar bugün (7 Eylül Çarşamba) FETÖ/PYD terör örgütü soruşturması kapsamında hakkındaki bir iddia nedeniyle sabah 6:30’da evi ve MetroPoll Sosyal Araştırmalar Merkezindeki arama sonrasında gözaltına alınmıştır.

Bu örgüte yönelik görüşleri ve pozisyonu kamuoyunda açıkça bilinmektedir, ve kendisinin böyle bir yapılanmayla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Umuyoruz yargı süreci en kısa sürede tamamlanacaktır.

Bu bilgiyi sizlerle paylaşarak kamuoyuna duyurmak istedim.”