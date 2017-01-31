'FETÖ'den gözaltına alınan kadın 1 günlük bebeğiyle adliyeye sevk edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında dün doğumhanede gözaltına alınan Fadime G. bugün 1 günlük bebeğiyle adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, doğumhaneden çıkmasıyla birlikte polis tarafından gözetim altında tutulan Fadime G., dün hastaneden taburcu olmasıyla gözaltına alındı.

1 günlük bebeğiyle adliyeye getirildi

Fadime G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından 1 günlük bebeğiyle beraber adliyeye getirildi. Şüphelinin mahkemeye sevki sırasında ise bebek aile yakınları tarafından alındı. Şüpheli Fadime G.’nin çıkarıldığı mahkemede bir gün daha hastanede kalmasına karar verildi.