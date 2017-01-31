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'FETÖ'den gözaltına alınan kadın 1 günlük bebeğiyle adliyeye sevk edildi

Şüpheli Fadime G.’nin çıkarıldığı mahkemede bir gün daha hastanede kalmasına karar verildi

31 Ocak 2017 15:17

 Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında dün doğumhanede gözaltına alınan Fadime G. bugün 1 günlük bebeğiyle adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, doğumhaneden çıkmasıyla birlikte polis tarafından gözetim altında tutulan Fadime G., dün hastaneden taburcu olmasıyla gözaltına alındı.

 

1 günlük bebeğiyle adliyeye getirildi

 

Fadime G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından 1 günlük bebeğiyle beraber adliyeye getirildi. Şüphelinin mahkemeye sevki sırasında ise bebek aile yakınları tarafından alındı. Şüpheli Fadime G.’nin çıkarıldığı mahkemede bir gün daha hastanede kalmasına karar verildi.

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