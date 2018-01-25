T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'den gözaltına alınan Bodrum jandarma eski komutanı serbest bırakıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, 2011- 2015 yıllarında, ilçe jandarma komutanlığı yapan emekli Albay H

25 Ocak 2018 14:24

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, 2011- 2015 yıllarında, ilçe jandarma komutanlığı yapan emekli Albay H.D., gözaltına alındığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. 
Darbe girişimi sırasında il jandarma komutan yardımcısı olarak Bursa\'da görev yapan H.D., 15 Temmuz sonrası 15 gün boyunca vekaleten Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüttü. Bir süre önce emekli olan H.D., yerleştiği Bodrum\'daki evinde geçen cuma sabahı polis ekiplerince gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bodrum Adliyesi\'nde, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHABODRUMAlbayFETÖPDYBursaTemmuzJandarma KomutanlığıBirBodrumBursa Cumhuriyet BaşsavcılığıBodrum AdliyesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24