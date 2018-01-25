FETÖ'den gözaltına alınan Bodrum jandarma eski komutanı serbest bırakıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, 2011- 2015 yıllarında, ilçe jandarma komutanlığı yapan emekli Albay H.D., gözaltına alındığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Darbe girişimi sırasında il jandarma komutan yardımcısı olarak Bursa\'da görev yapan H.D., 15 Temmuz sonrası 15 gün boyunca vekaleten Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüttü. Bir süre önce emekli olan H.D., yerleştiği Bodrum\'daki evinde geçen cuma sabahı polis ekiplerince gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bodrum Adliyesi\'nde, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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