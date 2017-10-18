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FETÖ'den gözaltına alınan 2 eski öğretmen, serbest bırakıldı

MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA’nın Merzifon İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 eski öğretmen, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

18 Ekim 2017 20:38

MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA’nın Merzifon İlçesi\'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 eski öğretmen, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları iddia edilen, daha önce meslekten ihraç edilen 2 öğretmen gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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