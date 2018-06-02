T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'den gözaltına alınan 2 astsubaydan 1'i tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 astsubaydan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

02 Haziran 2018 16:02

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 astsubaydan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen çarşamba günü düzenledikleri operasyonda, daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile açığa alınan astsubaylar Bülent A. ile Hasan Ö.\'yü, \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan gözaltına aldı. TEM Şubesi\'ne götürülen şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hasan Ö., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, Bülent A. ise adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİR FETÖPDYEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEMKanun Hükmünde KararnameBülentHasanTEMSulh Ceza Hakimliğince
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24