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'FETÖ'den aranan zanlı, oy vermeye gittiği okulda gözaltına alındı

Zanlının, 'FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Alparslan Koleji'nin ortaklarından olduğu belirtildi

16 Nisan 2017 17:22

Trabzon'un Arsin ilçesinde 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, anayasa referandumu için oy kullanmaya geldiği salonda yakalandı.

DHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında aranan, 'FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Alparslan Koleji'nin ortaklarından E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

E.Ö'nün, Atatürk İlkokulunda oy kullanacağını belirleyen ekipler, sandığın bulunduğu salona gelen zanlıyı gözaltına aldı.

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