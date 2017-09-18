FETÖ’den aranan ögretmen çift yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - OSMANİYE Sulh Ceza Hakimliğince haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden yakalama emri bulunan KHK ile ihraç edilen öğretmen S.O. ve eşi N.O., Kayseri\'de saklandıkları evde polis yakalandı.

Daha önce yapılan soruşturma sonucu görevden ihraç edilen öğretmen S.O.’nun üzerinde A.C. adına kayıtlı sahte kimlik bulundu. TEM şubesinde alınan ifadelerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirilen çift, buradan da tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi.



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