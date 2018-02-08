T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'den aranan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda yakalandı

08 Şubat 2018 13:20

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, \'gaybubet evleri\'ne düzenlenen operasyonda yakalandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentteki \'gaybubet evleri\' belirlendi. Başsavcılık kararı ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri tarafından gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi FETÖ firarisi Mehmet Kaya’ın da aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan Mehmet Kaya ve diğer şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHAFethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYHSYK Genel Sekreteri Mehmet KayaCumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDYBaşsavcılıkEmniyet MüdürlüğüTerörle MücadeleTEM MüdürlüğüOperasyonda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24