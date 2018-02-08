FETÖ'den aranan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, \'gaybubet evleri\'ne düzenlenen operasyonda yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentteki \'gaybubet evleri\' belirlendi. Başsavcılık kararı ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri tarafından gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi FETÖ firarisi Mehmet Kaya’ın da aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan Mehmet Kaya ve diğer şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



FOTOĞRAFLI