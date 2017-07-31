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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den aranan eski astsubay Alanya'da tatil yaparken yakalandı

Tatil yaptığı otelde gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aksaray'a gönderildi

31 Temmuz 2017 20:51

'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında aranan eski astsubay, Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan eski astsubay Mahmut K'nin (23) Alanya'da olduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelinin Mahmutlar Mahallesi'nde bir otelde kaldığı tespit edildi.

Tatil yaptığı otelde gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aksaray'a gönderildi.

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