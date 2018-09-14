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FETÖ'den aranan eski asker yol kontrolünde yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de polisin yaptığı yol uygulamasında 'FETÖ üyeliği' suçundan hakkında arama kararı bulunan eski askeri personel S

14 Eylül 2018 14:41

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de polisin yaptığı yol uygulamasında \'FETÖ üyeliği\' suçundan hakkında arama kararı bulunan eski askeri personel S.Ö. (30) yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı çeşitli birimlerden katılan ekiplerce Musa Şahin Bulvarı üzerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerine uygulama yapıldı. Bu sırada durdurulan bir araçtaki kişinin arama kaydının çıkması üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince şahıs detaylı incelendi. Yapılan sorgulamada S.Ö.\'nün Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi\'nce \'Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Askeri mahrem yapılanmasına\' üyelik suçundan arama kaydının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan S.Ö. gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Toprakkkale F Tipi Cezaevi\'ne teslim edildi.

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