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FETÖ’den aranan emniyet müdürü yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) – FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve Adana 2

23 Ağustos 2017 22:45

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) – FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkındaki yakalama kararı ile aylardır aranan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap yakalandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aylardır aranan Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevliyken ihraç edilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap\'ın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bir dairede saklandığı ihbarı alındı. Evden çıkmayan ve gelip gidenleri görebilmek için evin çevresini kamera sistemi ile kontrol ettiği belirlenen Özkasap\'ın yakalanması için polis operasyon başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izin sonrası eve baskın düzenleyen ekipler, Özkasap’ı gözaltına aldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilen Özkasap, ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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