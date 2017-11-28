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FETÖ'den aranan doktor, Kahramanmaraş'ta yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan adli tıp doktoru Bünyamin Başpınar, Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yakalandı

28 Kasım 2017 19:45

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan adli tıp doktoru Bünyamin Başpınar, Kahramanmaraş\'ta jandarma tarafından yakalandı.
İstanbul 27\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 52 sanıklı FET/PDY davasında tutuksuz yargılanan Bünyamin Başpınar\'ın, haziran ayında görülen duruşmada, hakkında mevcut delil durumu ve bu delillerin karartılmaması, tanıklar ve diğer sanıklar üzerinde baskı uygulayabileceği gözönüne alınarak tutuklanmasına karar verildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 5 aydır aranan Başpınar\'ın, Kahramanmaraş\'a geldiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Jandarma bünyesinde kurulan özel ekip, bir haftalık çalışmayla daha önce KHK ile meslekten ihraç edilen Bünyamin Başpınar\'ı saptadığı adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

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