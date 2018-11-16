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FETÖ'den aranan cezaevi imamı Hatay'da yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de polisin yakalama kararı ile aradığı, FETÖ/PDY örgütünün adliye ve cezaevi imamı olduğu öne sürülen M

16 Kasım 2018 14:56

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR\'de polisin yakalama kararı ile aradığı, FETÖ/PDY örgütünün adliye ve cezaevi imamı olduğu öne sürülen M.A., Hatay\'da yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, \'ByLock\' kullanıcısı, FETÖ/PDY\'nin adliye ve cezaevi imamı olduğu ileri sürülen M.A., Hatay\'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen M.A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mahkemece alınan ifadesinin ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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