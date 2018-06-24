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FETÖ'DEN ARANAN BABA İLE OĞLU SANDIK BAŞINDA GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Pendik'te sandık başında yaşanan tartışma sırasında kimlikleri kontrol edilen baba ile oğlunun FETÖ soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi

24 Haziran 2018 17:21

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Pendik\'te sandık başında yaşanan tartışma sırasında kimlikleri kontrol edilen baba ile oğlunun FETÖ soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oy kullanmak için Pendik Mahir İz İlkokulu\'ndaki bulunan 3253 numaralı sandığa Hatice K., eşi İshak K. ve oğlu Ahmet K. ile geldi. Hatice K. okur yazar olmadığını belirterek yanında bulunan eşi ve çocuğuyla birlikte oy kullanmak istemesi üzerine sandık başkanı, durumun mevzuata aykırı olduğunu belirterek izin vermedi. Bunun üzerine salonda tartışma çıktı. Sandık başkanı durumu okulda bulunan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bu sırada polis ekipleri, İshak K. ve oğlu Ahmet K.\'ya kimlik kontrolü yaptı.  FETÖ soruşturması kapmasında arandığı belirlenen baba ile oğlu gözaltına alındı. İshak K.\'nın başka bir oğlunun ise Kırgızistan\'da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı öne sürüldü. Yaşanan tartışma sırasında fenalaşan Hatice K.\'nin ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

 

 

 

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