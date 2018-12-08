FETÖ'den aranan 2 firari, Ankara'da yakalandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgütün emniyet yapılanmasında yer alan eski 3\'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet A. ile örgütün üst düzey yöneticilerinden Hasan T., Ankara\'da yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü\'nde kurulan özel ekip, haklarında yakalama kararı bulunan firari Mehmet A. ile Hasan T.\'nin, Ankara\'da saklandıklarını belirledi. Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün yurt dışı birimlerinde görev yapan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilen 3\'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet A., Ankara\'da sahte kimlikle yakalandı. Yine örgütün eğitim kurumlarında görev yapan ve üst düzey yönetici olduğu öğrenilen Hasan T. de Ankara\'da gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.