'FETÖ'den açığa alınan polis intihar etti

Adapazarı'nda 'FETÖ' soruşturması kapsamında açığa alınan bir polis memuru intihar etti.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken darbe girişimi sonrası başlatılan idari soruşturmalar kapsamında açığa alınan polis memuru İbrahim Eski'den haber alamayan yakınları evine gitti.

Camili Mahallesi'nde bulunan evine giden yakınları, İbrahim Eski'nin ipe asılı cesediyle karşılaştı. 2 çocuk babası olduğu belirtilen eski polisin cenazesi savcının olay yerinde yaptığı inceleme ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)