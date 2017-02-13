'FETÖ'den açığa alınan memurlar Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de bölgedeki avcıların ihbarı üzerine jandarmanın yaptığı operasyonda, 'FETÖ'yle iltisaklı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen eski bakanlık çalışanları, mesleklerinden ihraç edilen eşleri ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek için bot aradığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.K. "Neden Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna "İşsizim, iş vermiyorlar" cevabını verdi.

Sınırda yakalandılar

'FETÖ' ile bağlantıları bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen eski bakanlık çalışanları, eşleriyle Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.

Avcılar ihbar etti

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki avcıların ihbarı üzerine Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında yaptıkları kontrolde, eski Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı personeli B.K., eski akademisyen eşi V.K. ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda eski iç denetçi A.T.Ç. ile eski doktor eşi T.Ç.'yi yanlarında çocuklarıyla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanırken gözaltına aldı.

Yardım eden taksi şoförü gözaltına alındı

Ekipler, iki aileye yardım ettiği belirlenen taksi şöförü A.E.'yi de gözaltına alırken, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 4 bin Euro ve 2 bin lira ele geçirildi.

Yunanistan'a geçmek için bölgede bot arayışı içerisinde oldukları belirlenen şüphelilerin yanlarındaki 4 çocuk ise yakınlarına teslim edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

"İşsizim, iş vermiyorlar"

Gözaltına alınan şüpheliler, Uzunköprü Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden B.K. hastaneye getirildiği sırada bir gazetecinin "Neden Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna "İşsizim, iş vermiyorlar" cevabını verdi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 'FETÖ' ile bağlantıları olduğu iddia edilen T.Ç. ve B.K'nın haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.