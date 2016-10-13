T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'FETÖ'den açığa alınan gardiyan intihar etti!

Gardiyanın, evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi

13 Ekim 2016 14:37

Adıyaman'da, FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alınan Adıyaman Cezaevi İnfaz Kurumunda görevli gardiyan sabah saatlerinde kendisini merdiven boşluğuna asarak intihar etti.

 

Kendisini merdiven boşluğuna astı

 

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cezaevi İnfaz Kurumunda gardiyan olan 31 yaşındaki Enver Ş., FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındı. Enver Ş., ikamet ettiği Musalla Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları 8. katta sabah saatlerinde kendini merdiven boşluğuna asarak intihar etti.

 

Vatandaşlar gördü

 

Evli ve 1 çocuk babası olan gardiyan Enver Ş.'nin cansız bedenini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Enver Ş.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Enver Ş.'nin cesedi cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

FETÖden açıpa alınan gardiyanintihar ettiAdıyamanastı

İlgili Haberler

‘FETÖ’den gözaltında bulunan astsubay intihar etti!

Gözaltındaki astsubay, tuvaletteki temizlik malzemelerini içti

Oğlu ‘FETÖ’den tutuklanan imam intihar etti

İmamın, oğlunun tutuklanmasından sonra bunalıma girdiği belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24