T24 LogoT24 Logo
Gündem

'FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası alan eski vali tahliye edildi

Eski Bitlis Valisi Yurdakul, Bank Asya'da hesabı olduğunu kabul etti

06 Eylül 2017 20:34

Eski Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, 'FETÖ' davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada savunma yapan Yurdakul, valiliği döneminde örgüte ait bir eğitim kurumuna arazi tahsis ettiği suçlamasına, "Ben değil, İl Genel Meclisi tarafından satış ve kiralama işleri yapılmıştır" yanıtını verdi.

Habertürk’ün aktardığına göre Bank Asya'da hesabı olduğunu kabul eden Yurdakul, 2010'da çocuklarını kaydettirdiği ‘FETÖ'ye ait okulun, okul ücretinin bu bankadan ödenmesini istediğini savundu.

ByLock kullanmadığını söyleyen Yurdakul, sağlık sorunları bulunduğunu anlattı, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Yurt dışına çıkış yasağı

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, üyelerle yaptığı müzakerenin ardından hükmü açıkladı. Buna göre mahkeme, Yurdakul'u, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Yurdakul'un yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

ETİKETLER

FETÖmahkemetahliyeBitlisVeysel Yurdakul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24