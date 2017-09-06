'FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası alan eski vali tahliye edildi

Eski Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, 'FETÖ' davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada savunma yapan Yurdakul, valiliği döneminde örgüte ait bir eğitim kurumuna arazi tahsis ettiği suçlamasına, "Ben değil, İl Genel Meclisi tarafından satış ve kiralama işleri yapılmıştır" yanıtını verdi.

Habertürk’ün aktardığına göre Bank Asya'da hesabı olduğunu kabul eden Yurdakul, 2010'da çocuklarını kaydettirdiği ‘FETÖ'ye ait okulun, okul ücretinin bu bankadan ödenmesini istediğini savundu.

ByLock kullanmadığını söyleyen Yurdakul, sağlık sorunları bulunduğunu anlattı, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Yurt dışına çıkış yasağı

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, üyelerle yaptığı müzakerenin ardından hükmü açıkladı. Buna göre mahkeme, Yurdakul'u, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Yurdakul'un yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.