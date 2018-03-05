T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'den 25 şüpheli adliyede

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 14'ü serbest bırakılırken, 25'i adliyeye sevk edildi

05 Mart 2018 14:33

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 14\'ü serbest bırakılırken, 25\'i adliyeye sevk edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte ait kapatılan çeşitli kurumlar ve okullarda görev yaptığı, çocukları örgüte bağlı okullarda eğitim gördüğü, örgüte finansal kaynak sağladığı ve yayın organlarına üye olduğu iddia edilen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 25 Şubat sabahı Alanya merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Aynı soruşturmada 1 şüpheli de daha sonra gözaltına alındı.
Alanya\'ya getirilen şüphelilerden 14\'ü işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 9\'u kadın 25 şüpheli ise işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA Antalya DHAANTALYA AlanyaFETÖPDYAlanya Cumhuriyet BaşsavcılığıSoruşturmaAlanyaEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiYapılanAynıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24