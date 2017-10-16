FETÖ'den 20 havacı astsubay gözaltında

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR merkezli FETÖ/PDY\'ye yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda, havacı 20 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı\'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında harekete geçen polis, ankesörlü ya da kontörlü telefonlar üzerinden \'mahrem imamlar\' ile irtibat kurdukları belirlenen 12\'si Balıkesir 9\'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda, 8\'i ise 6 farklı ildeki hava kuvvetlerine bağlı komutanlıklarda görevli 20 astsubaya yönelik 10 ilde operasyon düzenledi. Balıkesir merkezli İzmir, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Çanakkale, Muş, Batman\'da bugün saat 07.30\'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 20 astsubay gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliği\'nden yapılan açıklamada Emniyet\'in soruşturmasının çok yönlü devam ettiği kaydedildi.