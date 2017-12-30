"FETÖ'cüyüm" itirafında bulunan Yüzbaşı Akın hakkında yeni iddia

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde cuntacı askerler tarafından bacağından vurulduktan sonra madalya verilen, geçen günlerde ise "FETÖ'cüyüm" itirafında bulunan Yüzbaşı Burak Akın'ın hakkında bir soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturmayı duyunca teslim olduğu iddia edildi.

Sabah gazetesinden Ahmet Topal ve Erkam Çoban'ın haberine göre Akın'ın hakkında gizli soruşturma yürütüldüğünü öğrenince itirafçı olmak istediği ileri sürüldü.

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Fethullahçı terör örgütünün ankesörlü ve kontörlü telefonlardan irtibat kurduğu belirlenmişti. Bu tespitin ardından savcılık talimatıyla üst düzey komutanların yakınındaki koruma müdürleri ve özel kalem müdürleri başta olmak üzere yeniden incelemeye alındı. Savcılık büyük bir gizlilikle soruşturmayı yürütürken, Yüzbaşı Burak Akın'ın ise bir şekilde bu soruşturmadan haberdar olduğu iddia edildi. Gözaltına alınma endişesiyle harekete geçtiği ileri sürülen Yüzbaşı Akın'ın komutanının yanına giderek, "Komutanım FETÖ konusunda sakladığım bir şeyler var" itirafında bulunduğu iddia edildi.

Yüzbaşı Akın'ın komutanının yönlendirmesiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek itirafçı olduğu belirtildi. Yüzbaşı Akın'ın 'itirafçı' olarak tutuklanmaktan kurtulmaya çalıştığı ifade ediliyor.

İmamların isimlerini verdi

Edinilen bilgiye göre Akın'ın, emniyetteki ifadesinde kendisinden sorumlu olan örgüt imamlarının isimlerini verdiği aktarıldı. İlk incelemelerde ise Akın'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığının belirlendiği tespit edildiği belirtildi.

Kahraman ilan edilmişti

Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuş, yaralarına turnike yapmak isteyince de darbeci askerler tarafından “Turnike yok” denilerek engellenmişti. Darbeci askerlerden biri, Akın’ı vurduğunu inkar etmişti.