"FETÖ'cüye araç yok" iddiasına belediyeden cevap: Cenazeler üzerinden siyaset yapmıyoruz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık'tan Yunanistan'a geçmeye çalışırken alabora olan şişme botta hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri için araç verilmediği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından gündeme getirilen iddiayla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, "Böyle bir talimatımız yok, cenazeler üzerinden siyaset yapmıyoruz, işimiz hizmet vermek" dendi.

Belediyenin açıklamasında cenazelerin uzak mesafeye gönderilmek istendiği, protokole göre naklin uçakla gerçekleşmesi gerektiğinin aileye bildirildiği, ailenin kara yoluyla göndermek istemesi üzerine kendi imkanları ile araç tahsis ettikleri belirtildi.

Pazar günü, Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeye çalışan 16 kişiyi taşıyan tekne alabora olmuş, üçü bebek altı kişi hayatını kaybetmişti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın "FETÖ'cüye araç yok" talimatı verdiği öne sürülmüştü. BBC Türkçe'ye konuşan belediye yetkilileri, bu iddiaya da yanıt verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan "Böyle bir talimatımız yok, cenazeler üzerinden siyaset yapmıyoruz, işimiz hizmet vermek" dedi.

TIKLAYINIZ - HDP'li Gergerlioğlu: Ege'de boğulan bebeklerin cenazeleri için, "FETÖ'cü" diye ambulans verilmedi!

Tartışma HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Twitter'da paylaştığı mesajla alevlenmişti. Gergerlioğlu Bursa Büyükşehir Belediyesi Cenaze Müdürlüğü'nü aradığını, müdürün kendisine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan "FETÖ'cüye araç yok" talimatı aldığını söylediğini duyurmuştu.

"Haberler asılsızdır"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Balıkesir'deki olayın ardından cenazelerden 4'ü Bursa'ya getirilmiş ve Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise dün gece saatleri itibariyle cenazelerin nakli için gerekli tüm bilgileri cenaze sahiplerine iletmiş, cenazelerin naklinin uçakla gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Aynı saatlerde cenazelerin uçakla Amasya ve Sinop'a nakledilmesi için de Adli Tıp Kurumu'na araç göndermiştir. Ancak Cenaze sahipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'tüm vatandaşlara olduğu gibi' kendilerine de sağladığı bu imkandan yararlanmamış, cenazelerin naklini kişisel olarak gerçekleştirmişlerdir. Sosyal medyada kimliği belli olmayan ve olayı manipüle etmeye yönelik paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Sosyal medyada tepki çekti

HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun Twitter mesajı ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a yönelik iddia sosyal medyada tepki çekti.

Gazeteci Yavuz Baydar iddiayı "Devletiyle, medyasıyla, laik-dindar kutuplu seçmeniyle vicdanın 'zirve yaptığı' ülkeden bir pazartesi manzarası" mesajıyla Twitter'da paylaştı.

MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, ölen çocuklara üzülmediğini belirten bazı sosyal medya kullanıcılarına tepki gösterdi.



Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da "bebeklerin naaşından intikam alıyorsunuz" diyerek olayı sert şekilde eleştirdi.

İzzet Akyol da medyanın batan botu haberleştirme şekline tepki gösterdi.

Çocukların medya tarafından "FETÖ'cü ilan edilmesi" diğer sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

Ne olmuştu?

Dün (29 Temmuz) Ege Denizi'nde batan botta 3'ü bebek 6 kişi ölürken teknedeki 9 kişi kurtarılmıştı. 1 kişi ise kayıp.

Gökhan, Burhan ve Nurbanu Yeni'nin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazeler Bursa'daki otopsilerinin tamamlanması ardından memleketleri Amasya ve Sinop'a gönderilmek istendi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışan grubun bulunduğu botun alabora olması sonucu 3'ü bebek 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin kaybolduğunu" söylemiş, bottaki grubun "FETÖ üyesi olduklarını düşünüyoruz" demişti.

DHA, tekneden kurtarılan İ.A.'nın Fethullah Gülen'in yeğeninin kocası olduğunun ortaya çıktığını duyurmuştu.