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'FETÖ'cüler tarafından öldürüldüğü iddia edilen gazeteci helikopterden mi atıldı?

Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemelerde, Haydar Meriç'in cesedinde sürüklenme izi olmadığı, dolayısıyla kıyıdan denize atılmadığı belirlendi

14 Eylül 2016 22:42

Polisin 5 yıl sonra yeniden açtığı "Gazeteci Haydar Meriç cinayeti" dosyasında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Fethullah Gülen'le ilgili bir kitap hazırladığı için öldürüldüğü iddia edilen Rumeli 39 Haber Sitesi'nin sahibi Haydar Meriç'in helikopterden denize atıldığı öne sürüldü.

Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemelerde, Haydar Meriç'in cesedinde sürüklenme izi olmadığı, dolayısıyla kıyıdan denize atılmadığı belirlendi. Vücudunda çarpma izi tespit edilmesi, Meriç'in cesedinin helikopterden denize atılmış olabileceği sonucunu ortaya koyarken, şüpheler de havacılık işi yapan İbrahim Faruk Bayındır'a odaklandı.

 

Bayındır’ı işaret eden hat

 

Sabah'ın haberine göre, olayın kilit ismi TARKİM Havacılık'ın sahibi İbrahim Faruk Bayındır'ın data cihazıyla, Meriç'in telefon sinyalinin cinayetin işlendiği tarihte aynı anda kesildiği ortaya çıktı.

Meriç'in telefon sinyaliyle sahibi belli olmayan "patates hat" olarak adlandırılan 2 numaranın sinyali ve bir "data" hattının sinyalinin eş zamanlı kesildiği anlaşıldı. Bu hattın sahibi bulunamadı ancak data hattının İbrahim Faruk Bayındır'a ait olduğu belirlendi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP'li bakanlara kaset kumpası, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası olaylarına da adı karışan Bayındır'ın ABD'ye kaçtığı öğrenildi.

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