FETÖ'cü Jandarma Kurmay Başkanı 40 gün önceden biliniyormuş

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum olan eski Adana Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Halil Çelik\'in 15 Temmuz\'dan 40 gün önce FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Genel Komutanlık tarafından güvenlik incelemesine tabi tutulduğu ortaya çıktı.

Darbe girişimi ardından başlatılan soruşturma kapsamında dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ile Üsteğmen Hasan Şahna tutuklandı. Darbe girişimine katıldıkları belirlenen 5 eski asker hakkında \'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek\' suçlamasından 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

TUĞGENERAL VAN\'IN EMİRİNE GİRDİLER

Mahkeme heyeti gerekçeli kararında Halil Çelik, Osman Tunahan Berk ve Hasan Şahna\'nın darbe girişiminde önemli rol oynayan İncirlik eski Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van\'ın emrine girdiklerini belirtti. Mahkeme, sanıkların sıralı amirlerinin talimatları yerine darbenin başarılı olması yönünde örgütsel amaca uygun tavır sergilediklerini vurguladı. Mahkeme heyeti, örgüt üyelerinin yabancı istihbarat servisleriyle bağlantı kurduğuna dikkat çekti. Ayrıca darbe gecesi yayımlanan korsan tebliğ ile \'Bölge Komutanı\' ilan edilen Kurmay Albay Halil Çelik\'in, \'PDY/FETÖ\'ye mensup/müzahir olduğu yönünde MİT ve EGM bilgileri bulunduğu\' gerekçesi ile Genel Komutanlık\'ta güvenlik incelemesine tabi tutulduğuna dikkat çekildi.

İFTİRA SAVUNMASI

Halil Çelik ise hakkında bir sosyal medya hesabında yayınlanan iddia ardından hakkında güvenlik soruşturması başlatıldığını belirterek, \"Bu tarz hesaplardan herkes hakkında yıllardır çeşitli iddia ve iftiralarda bulunmakta olduğu bu iddia ve iftiraların bundan önce de birçok kişilerin mağduriyetine neden olduğu herkesin malumudur. Bu tarz iddia ve iftiralar genellikle Yüksek Askeri Şura toplanacak tarihe yakın zamanlarda yapılır. Benim için de böyle olmuştur. Yüksek Askeri Şura ile ilgili çalışmalar devam ederken Mayıs 2016\'da böyle bir şey başıma gelmiştir\" dedi.

\"BİRLİKLERİ HAREKETE GEÇİRMEDİM\"

Yurtta Sulh Konseyi ve FETÖ/PDY ile herhangi bir ilgisi olmadığını öne süren Halil Çelik, darbe girişimine yönelik mesaja itibar etmediğini belirterek savunmasında şunları söyledi:

\"İlk olarak izinde olan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Aytekin Şahin ve akabinde birine vekalet eden Jandarma Bölge Komutanı vekili Hatay İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay\'ı bilgilendirme maksadıyla aramazdım. Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'la görüşmezdim. Darbe girişimine yönelik gelen mesajı Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı birliklerle karakol komutanlıkları seviyesine kadar yayınlatırdım. Yaklaşık 10 bin personelin görev yaptığı 294 birlik komutanlığı bulunmaktadır. Yine bu mesajı ilgi tutar Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Aytekin Şahin\'in görevden alındığını yerine sözde Jandarma Bölge Komutanlığı\'na benim atandığımı eski Bölge Komutanına emirlerine itibar edilmemesini benim emirlerimin muteber olduğunu belirtir mesajı Jandarma Bölge Komutanlığı bağlı birliklere karakol komutanlıklarına kadar yayınlatırdım. Bu mesajın birliklerde yaratacağı kaosun personel arasında kan dökmeye kadar varacak çatışmalara sebebiyet vereceği aşikardır. O gece Türkiye\'de bazı birliklerde kendi içinde çatışma çıkması kan dökülmesi ölümler olması mesaja itibar edenlerin sebep olduğu sonuçlardır. Adana Jandarma Bölge Komutanlığı ve bağlı birliklerin olayların yaşanmamasını mesaja itibar etmeyerek ben izin vermedim.\"

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