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FETÖ'cü generalin kripto ilişkisini, MASAK raporu çözdü (2)

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timini oluşturduğu ve başında yer alıp yönettiği iddiasıyla yargılanan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sö

27 Ağustos 2017 17:00

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timini oluşturduğu ve başında yer alıp yönettiği iddiasıyla yargılanan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in MASAK raporuyla çözülen FETÖ\'yle kripto bağlantılarının yeni ayrıntıları ortaya çıktı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkan Yardımcılığı yapan Sönmezateş\'in o dönemde FETÖ\'yle bağlantılı şirketlere milyonlarca lira para aktardığı ortaya çıktı. Sönmezateş\'in para aktardığı bu şirketlerde Akıncı Üssü\'nde yakalanan sivil imamlardan Kemal Batmaz\'ın yanı sıra, sivil imamlardan Harun Biniş\'in de çalıştığı belirlendi. Para aktarılan şirketler aracılığıyla Sönmezateş\'le ilişkisi bulunan Biniş\'in, devletin gizli görüşmelerinin yapıldığı kriptolu telefonların dinlenmesi dosyası sanığı da olduğu belirtildi.
Bir yandan devletin kriptolu telefonlarını dinleyen Harun Biniş\'in aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nın gizlilik içerisinde yürütülen projelerinde de görev aldığı kaydedildi.

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