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FETÖ’cü Emniyet amirine 6 yıl 3 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Emniyet Amiri Metin Özsoy'a 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

24 Ağustos 2017 16:55

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Emniyet Amiri Metin Özsoy\'a \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün kriptolu iletişim programı \'ByLock’u kullandığı gerekçesiyle 1 yıldan bu yana tutuklu bulunan Emniyet Amiri Metin Özsoy’un yargılandığı davada son kez savunma yapan Özsoy, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğinri belirtirken, \"Örgütün iletişim programı \'ByLock’u kullanmadım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti açıkladığı kararında tutuklu Metin Özsoy’a \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuklu kaldığı süre göz önüne alınan ve suçlamayı destekleyecek başka konu olmadığı göz önüne alınarak sanık tahliye edildi.

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