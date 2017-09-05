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FETÖ'cü Develi eski Belediye Başkanı: Bana siyasi komplo kuruldu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- FETÖ/PDY üyeliği suçundan tutuklu bulunan Develi İlçesi Belediye eski Başkanı Recep Özkan, yargılandığı dava da kendisine, halen bu görevde bulunan AK Partili selef belediye başkanı tarafından siyasi komplo kurulduğunu iddia

05 Eylül 2017 16:50

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- FETÖ/PDY üyeliği suçundan tutuklu bulunan Develi İlçesi Belediye eski Başkanı Recep Özkan, yargılandığı dava da kendisine, halen bu görevde bulunan AK Partili selef belediye başkanı tarafından siyasi komplo kurulduğunu iddia etti.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası silahlı terör üyeliği suçlamasıyla tutuklanan ve 14 aydan bu yana tutuklu bulunan Develi Belediyesi\'nin AK Partili eski Başkanı Recep Özkan hakim karşısına çıkarıldı. Silahlı terör örgütü üyeliğini kabul etmediğini belirten Özkan, savunmasında şu iddialarda bulundu:
\"2 dönem Develi İlçesi Belediye Başkanlığı yaptım. 2014 yılında yerel seçimlerde bir kez daha Develi Belediye Başkanlığı için AK Parti’den aday oldum. Bu sırada bana  siyasi kumpas kuruldu. Bu kumpası beni kendisine rakip gören ve halef-selef olduğumuz şimdi görevde bulunan  Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kurdu. Fethullahçı yapıya ait Develi ilçesinde 4 kurum vardır. Bunlardan birisi olan Develi Serhat Dershaneleri\'ne en büyük yardımı ise, şu an Kayseri Milletvekili olan Sami Dedeoğlu yapmıştır.”
Davada ayrı olarak dinlenen tutuklu sanık Develi Belediyesi eski İmar Müdürü Kozan Karataş da kendisine komplo kurulduğunu ifade ederek, \"AK Parti kurucularındanım. İmar’da benim 5 yılda vermediği ruhsatları şu an başka belediyeler 6 ay da veriyor” diye konuştu. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 16 Kasım’a erteledi.

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