T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'ye 'ankesör' soruşturmasında 21'i ihraç 25 asker hakkında gözaltı kararı

18 Ağustos 2020 10:19

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturmasında, Hava Kuvvetleri'nden 21'i ihraç 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 21'i ihraç, 25 eski astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 14 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER

fetöhaberankara cumhuriyet başsavcılığıhava Kuvvetleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24