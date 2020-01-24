'FETÖ' üyeliğinden hapis cezası alan iş insanının güneş enerji santrali için acele kamulaştırma kararı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortakları arasında 'FETÖ' üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan iş insanı Mehmet Kıvanç’ın olduğu Kıvanç Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne ait Kıvanç-2 Güneş Enerji Santrali için “acele kamulaştırma” kararı aldığı ortaya çıktı. Acele kamulaştırmadan 1 ay önce Erdoğan’ın başdanışmanı İsrafil Kışla ile Kıvanç okul ziyaretinde bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de 9 ayrı kamulaştırma kararına imza attı. Ancak bunlar arasında, “1977” sayılı karar dikkat çekti. Kararda, “Kıvanç-2 Güneş Enerji Santrali’nin yapımı amacıyla, Mersin ilinde yer alan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’inci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Erdoğan’ın acele kamulaştırma kararı verdiği Kıvanç-2 Güneş Enerjisi Santrali, Kıvanç Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne ait. Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre hem şirketin ortağı hem de genel müdürü olan Mehmet Kıvanç, 'FETÖ' üyesi olmak suçlamasıyla 24 Eylül 2016’da tutuklandı, 27 Ekim 2016’da tahliye edildi. Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kıvanç, 13 Aralık 2018’de 'FETÖ' üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın gerekçesinde, “sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sohbet adı altındaki toplantılarına 17-25 Aralık sürecinden sonra da katılmaya devam ettiği” belirtilirken “sanığın örgüt mensubiyeti, örgütün himmet toplantılarına katılarak örgüte yüksek miktarlarda himmet verdiği ve maddi yardımda bulunduğu konusunda tutarlılık gösterdiği” savunuldu. Kararın istinaf aşamasında olduğu öğrenildi.

Kararın ekine göre, Mersin’in Gülnar ilçesi Kuskan/Erenler Mahallesi’nde bulunan 136 ada numarasında yer alan toplam 51 ayrı parsel ile 142 adadaki 3, 143 nolu adada ise 2 ayrı parsel kamulaştırılacak.

Bir ay önceki ziyaret dikkatleri çekti

Erdoğan’ın imza attığı acele kamulaştırma kararından önce ilginç bir ziyaret gerçekleşti. Erdoğan’ın başdanışmanı İsrafil Kışla, 24 Kasım 2019’daki Öğretmenler Günü’nde Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nu ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Kışla’ya iş insanı Mehmet Kıvanç da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu şirketin ortağının FETÖ’den hüküm giydiğinden haberinin olup olmadığı ise bilinmiyor.