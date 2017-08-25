FETÖ üyeliğindan tutuklanan papaza bu kez 'darbe ve casusluk' tutuklaması

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etmek\", \"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlamalarından da tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Aralık 2016\'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuklanan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson\'un, \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etmek\", \"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından da tutuklanması talep edildi.

Talep üzerine İzmir Sulh Ceza Hakimliği tarafından açılan duruşmada, İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan Brunson SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki iddiaları tercüman aracılığıyla cevaplayan Brunson\'un, \"Hayatım boyunca Fetullahçı ile hiç tanışmadım. Toplantılarına hiç katılmadım. Ben kilise kurdum. Casusluk yapmadım. Türkiye\'nin bölünmez bütünlüğünü destekliyorum. Benim derdim İsa Mesih\'i anlatmaktadır. FETÖ ile hiçbir bağlantım yoktur. Ne zaman, nerede ve nasıl casusluk yaptım açıklanmasını istiyorum\" dediği öğrenildi.

Brunson\'un ifadesinden sonra talebi karara bağlayan hakimlik, mevcut delil durumu, emniyet raporu, arama-el koyma tutanakları, gizli tanık beyanlarını dikkate alarak, Brunson\'un \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \" Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etmek\" suçlarından da tutuklanmasına karar verdi.