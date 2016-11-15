'FETÖ' tutuklusu Yargıtay üyesi: Tayyip Bey benim liderim!

Darbe girişiminin ardından meslekten men edilen ve 'FETÖ' ile suçlanarak tutuklanan Yargıtay üyesi İrfan Vural mahkemedeki savunmasında "FETÖ ile ilgim yok. Milli Görüşçü’yüm. İmam hatipliyim. Yeğenlerimin ismini Sümeyye ve Recep Tayyip koydum. Tayyip Bey liderim. Tayyip Bey'i kendisine lider edinen bir insanın, bu lidere ve onun yönetimine darbe yapanlarla birlikte hareket etmesi mümkün olur mu?” diye konuştu.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan Yargıtay 6. Hukuk Dairesi üyesi Vural, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nde savunma yaptı.

'FETÖ' ile ilgisi olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Erbakan'ın resmi çantamda"

"Milli Görüş geleneğindenim, imam hatip mezunuyum. Erbakan Hoca (Necmettin Erbakan. Saadet Partisi eski Genel Başkanı) öldüğünde resmini kesip çantama koydum. Tayyip Bey liderim. Ağabeyim Niğde AKP il başkan yardımcısı. Niğde milletvekillerinden biri bizim soyadımızı taşıyan hanımla evli. Bizim orada seçmenden yüzde 100 AK Parti çıkar. Bu fikrin olgunlaşmasında, mayalama görevi olanlardan biriyim.

Yeğenlerinin isimleri

"Oğlumun adını Muhammed Bahadır, yeğenleriminkini Mücahit, Sümeyye, Recep Tayyip koydum. 7 Haziran seçimlerindeki sonuca çok üzüldük ve 1 Kasım seçimi AKP zaferiyle sonuçlanınca, eşim ve oğlumla birlikte 4 saat soğuk havada Başbakanı bekleyip, o seçim zaferini kutladık.

"41 yıldır bu davaya inanıyorum"

"FETÖ'cü örgüt ile uzaktan yakından bir alakam yok. 41 yıldır inandığım bir davaya ihanet eden, davanın ve benim liderime suikast ve darbe teşebbüsünde bulunan bir grupla birlikte olmamın imkan ve ihtimali yok. Tayyip Bey'i kendisine lider edinen bir insanın, bu lidere ve onun yönetimine darbe yapanlarla birlikte hareket etmesi mümkün olur mu?

"AKP gelmezse HDP gelir"

"AKP iktidara gelemezse HDP'nin egemen olduğu bir iktidar gelir. Türkiye'nin de egemenliği tehlike altına girer. İnsanlarla sohbet ederken, ‘yabancı oyununa gelmeyelim' dedim. Nitekim Gezi olaylarında yabancı güçler, içerideki ittifakçılarla birlikte bunu başaramadılar."

"Ergenekon kumpası davası başlayacak"

Balyoz davasının Mahkeme Başkanı Ömer Diken ile Ergenekon davasının Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, 'FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında tutuklanmıştı. Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan İstanbul eski 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, Balyoz davası sanıklarını toplam 930 yıl hapis cezasına çarptırmış, 236 sanık yeniden yargılama sonucu beraat etmişti. Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan ve Ergenekon davasına bakan İstanbul eski 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese ise aralarında İlker Başbuğ, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Doğu Perinçek, Dursun Çiçek'in de bulunduğu sanıklara, müebbet ve ağır hapis cezaları vermişti. Ergenekon kumpası davası başlayacak.