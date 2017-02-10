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FETÖ tutuklularının ailelerini, İbrahim Kalın'ın adıyla dolandırdılar

'FETÖ'den tutuklanan kişilerinin ailelerini 'tahliye' vaadiyle dolandıran iki kişi tutuklandı

10 Şubat 2017 00:01

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın adıyla, ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında tutuklanan bazı kişilerin yakınlarından "tahliye" vaadiyle para aldıkları iddia edilen biri avukat iki kişi tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, bazı kişilerin, ‘FETÖ’ tutuklularının yakınlarına ulaşarak, tutukluların tahliyelerini gerçekleştirme ve beraat ettirme yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları bilgisi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

‘FETÖ’ tutuklularının yakınlarına tahliye vaadiyle ulaşan kişilerin Antalya Barosu avukatlarından Ç.Ç ile birlikte hareket ettiği R.T olduğunun tespit edildiğini aktaran Doğan, bunlardan R.T'nin, kendisini Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yakın akrabası ve emekli general Mehmet olarak tanıttığını belirtti.

Doğan, R.T'nin, Burdur Adliyesi'nde cumhuriyet başsavcısıyla görüşmüş gibi davranarak kendisine başvuranlar üzerinde güven sağladığına işaret etti.

Avukat Ç.Ç.'nin de R.T'nin, FETÖ dosyasındaki delillerin karartılmasına dönük başsavcı ile görüştüğü yönünde mağdurlara telkinde bulunduğunu, karşılığında da yüksek miktarlarda para talep ettiğini ifade eden Doğan, tutuklu yakınlarının tesadüfen o gün cumhuriyet başsavcısının adliyede bulunmadığını öğrenmeleri üzerine son anda ödeme yapmaktan vazgeçtiklerini belirtti. Doğan, şüphelilerin 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandığını kaydetti.
 

Vatandaşı uyardı
 

Öte yandan bazı ‘FETÖ’ tutuklularının yakınlarına Ankara'da yüksek yargı makamlarında tanıdıkları bulunduğunu ifade ederek, tahliye vaadiyle çıkar sağlamaya çalışan kişilerin de tespitine çalışıldığını belirten Başsavcı Doğan, vatandaşları bu kişilere inanmamaları yönünde uyardı.

Ceza yargılamalarında tüm masrafların devlet tarafından karşılandığının altını çizen Doğan, adliyelerde bu yargılama faaliyetleri için hâkim, savcı ve diğer personel dahil hiç kimsenin hiçbir şekilde para ya da herhangi bir menfaat talebinde bulunamayacağına dikkati çekti.

Doğan, yargısal faaliyetlere hiçbir kişi ve kurumun etki etmesinin asla söz konusu olamayacağına belirterek, şunları kaydetti:

"Dosyadaki deliller haricinde hiçbir etki, kişilerin tutuklanmasına ya da tahliyelerine neden olamaz. Tüm vatandaşlarımızın bu duyarlılık içerisinde hareket ederek dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri, benzeri şekilde usulsüz para talebinde bulunanların derhal Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletmeleri, ülkeye ihanetin soruşturulduğu bu FETÖ soruşturmalarının benzeri eylemlerle sulandırılmasına, dedikodu üretilmesine hiçbir vatandaşın müsaade etmemeleri gerekmektedir."

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