FETÖ TSK yapılanması operasyonunda 46 kişi tutuklandı

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ\'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 211’i muvazzaf olmak üzere toplam 300 örgüt mensubu askerin yakalanması için, 11 Mayıs 2018 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şimdiye 211 kişi yakalanırken polisteki işlemleri biten 53 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edilen 53 şüpheliden 46’sı tutuklandı.

