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FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de jandarma yol kontrolü sırasında, Polis Akademisi'nden çıkarılan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan E

26 Ocak 2018 17:04

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de jandarma yol kontrolü sırasında, Polis Akademisi\'nden çıkarılan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan E.C.\'yi yakaladı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu. Jandarma araçta bulunan 2 kişinin kimliklerini kontrol etti. Yapılan sorgulamada, araçtakilerden E.C.\'nin, Ankara Polis Akademisi son sınıfında eğitim görürken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası okuldan çıkarıldığını ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan E.C., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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