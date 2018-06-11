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FETÖ şüphelisi kadına ev hapsi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fatma G

11 Haziran 2018 19:06

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fatma G.Ş.\'ye, nöbetçi mahkeme tarafından ev hapsi verildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen, ayrıca örgütün kadın yapılanmasında gazete ve dergi aboneliği ile kurban bağışı adı altında para toplayıp finans sağladığı belirlenen Fatma G.Ş.\'yi, 8 Haziran günü düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Fatma G.Ş.\'ye, çıkarıldığı mahkeme tarafından elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

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