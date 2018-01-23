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FETÖ şüphelisi, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, jandarma tarafından durdurulan araçta yolcu olarak bulunan ve yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlenen B

23 Ocak 2018 20:12

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, jandarma tarafından durdurulan araçta yolcu olarak bulunan ve yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlenen B.G. (45), gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köşen köyü TEM otoyolu gişeler mevkisindeki kontrolde durdurduğu araçta, kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan B.G.\'nin Adana\'nın Ceyhan ilçesinde, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özel Burç Okulu\'nda öğretmenlik yaptığı ve Ceyhan Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan arandığı tespit edildi. B.G., gözaltına alınırken, hakkındaki soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

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