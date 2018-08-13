FETÖ şüphelisi İngilizce öğretmeni, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen kapatılan FETÖ okulunda İngilizce öğretmeni Selami B., sınır devriyesi askerler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır devriyesi hudut kartalları, Yunanistan sınırındaki birinci derece askeri yasak bölgede 1 şüpheli yakaladı. Sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan şüphelinin FETÖ\'ye bağlı kapatılan bir okulda İngilizce öğretmenliği yaptığı belirlendi. Sınır karakolunda işlemleri tamamlanan şüpheli Selami B., Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.