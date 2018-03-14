FETÖ şüphelisi emekli astsubayın evinden uçaksavar mermisi çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli astsubay Y.B.\'nin evinde yapılan aramada, bir uçaksavar mermisi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Terör Timleri, İncirliova ilçesinde geçen yıl astsubaylıktan emekli olan Y.B.\'yi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına aldı. Y.B.\'nin evinde yapılan aramada, 5.56 mm çapında 5 mermi, bir uçaksavar mermisi, 23 cd ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Y.B. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.