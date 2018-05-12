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FETÖ şüphelisi çift, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Tuğba D

12 Mayıs 2018 19:56

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Tuğba D. ile eşi Hamit D., Yunanistan\'a kaçarken, göçmenler arasında yakalandı.
Edirne\'nin Yunanistan sınırında devriye görevi yürüten 54\'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı\'na bağlı askerler, askeri yasak bölgede Yunanistan\'a kaçak geçmek isteyen biri çocuk 5 kişilik grubu yakaladı. Yapılan incelemede 2 kişinin Suriyeli mülteci olduğu belirlenirken, 2 kişinin ise \'FETÖ/PDY üyesi olmak\' suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Tuğba D. ile eşi Hamit D. olduğu belirlendi. Şüpheli çift, soruşturmalarının yürütülmesi için Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'na teslim edilirken, Suriyeli kaçaklar İl Göç İdaresi\'ne gönderildi.
 

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